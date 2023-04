Filiação de Boulos ao PT não é discutida, dizem aliados

Afirmação feita após vereadores do PT encaminharem uma carta à presidente do partido, Gleisi Hoffmann, pedindo que ela atue para convencer o parlamentar a migrar para a legenda edit

247 - Aliados e interlocutores do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmam que ele não cogita a possibilidade de deixar o partido para se filiar ao PT visando disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024.

“Aliados do psolista afirmam que ele não quer ser candidato apenas do partido, mas de uma frente de agremiações de esquerda, com PT, PCdoB e PSOL até o momento, e que pretende construir um programa de governo com a participação de todos os envolvidos na chapa”, destaca a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

A afirmação dos aliados de Boulos foi feita após vereadores do PT encaminharem uma carta à presidente do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), pedindo que ela trabalhe para convencer o parlamentar a deixar o PSOL e migrar para a legenda.

No documento, os vereadores alegam que se o PT apoiar Bulos na disputa municipal esta será a primeira vez que o partido não terá um candidato majoritário desde a sua fundação. “Os vereadores também pedem reforço significativo nos fundos partidário e eleitoral para a chapa de vereadores em São Paulo, pois a ausência de candidatura própria, caso se concretize, trará risco real de diminuição da bancada em um cenário em que ela poderia ser aumentada”.

Caso o apoio à candidatura de Boulos seja mantido, os vereadores reivindicam a indicação do vice, além da “participação na construção do programa de governo e em eventual gestão municipal e a participação ativa de Lula na campanha (com disponibilidade para gravação de material audiovisual)”.

