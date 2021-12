Filme sobre mortos em ação da PM em Paraisópolis contesta versão de acidente

Apoie o 247

247 - Dois anos após o massacre em um baile funk em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo,, que deixou nove mortos e doze feridos, as famílias das vítimas produziram e lançaram um filme em que contestam a versão da polícia de que foi tudo uma acidente e as pessoas teriam sido pisoteadas.

De acordo com reportagem do G1, o filme foi produzido em parceria com a Defensoria Pública e a Unifesp para mostrar que a ação da Polícia Militar (PM), em 1º de dezembro de 2019, num baile funk não foi um acidente, mas um "massacre".

A série de vídeos "Paraisópolis: 3 atos, 9 vidas" será lançada oficialmente e de forma gratuita em plataformas digitais, como o Youtube.

Os filmes buscam desmontar a versão dos policiais militares de que os jovens morreram acidentalmente ao serem pisoteados após um tumulto que teria sido causado por dois suspeitos de roubo em fuga numa moto.

