Fiocruz e Secretaria de Saúde descartam caso suspeito de Ômicron no RJ

Metrópoles - A secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro afirmou que deu negativo o resultado do teste feito na paciente com suspeita de infecção pela variante Ômicron, da Covid-19. O exame, feito na Fundação Oswaldo Cruz, revelou que, na verdade, a viajante de 29 anos tem a variante Delta.

A paciente é uma moradora do Flamengo, na zona sul, e chegou da África do Sul no último dia 21 de novembro. Este era o único caso suspeito da Ômicron na capital fluminense.

