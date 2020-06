Fiocruz projeta necessidade global de isolamento até 2024

247 - A Fiocruz acredita na alta propagação do novo coronavírus por um longo tempo. De acordo com a instituição, o processo de isolamento social pode chegar até 2024.

"A adoção das medidas de distanciamento social resulta em custos econômicos, mas adotá-las parcialmente ou renunciar a elas pode significar não só custos maiores, mas também graves impactos para a saúde. Podem gerar dezenas de milhares de óbitos que seriam evitáveis", diz o estudo.

O estudo apontou para a escassez de leitos de UTI não só na capital fluminense como no estado do Rio de Janeiro, com cerca de 300 pacientes na espera por um leito de internação e 220 para a UTI.

"Na capital, alguma redução na fila tem sido alardeada como melhoria no quadro, mas efetivamente, o alto número de mortes mostra que o problema não está resolvido", alerta a pesquisa, acrescentando que cerca de 20% das pessoas contaminadas estão precisando de cuidados médicos.

De acordo com o site do governo federal disponibilizado para atualizações de casos da Covid-19, o estado do Rio de Janeiro tem 53.388 casos e 5.344 mortes provocadas pelo coronavírus. Em nível nacional são 514,8 mil confirmações e 29,3 mil óbitos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.