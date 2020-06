Fiscais descobrem entrada secreta para bar em pet-shop de Petrópolis (vídeo)

A porta do bar estava fechada. Ao lado do estabelecimento, no entanto, funcionava um pet-shop que dava acesso ao interior do bar edit

Tácio Lorran, Metrópoles - Um bar “clandestino” foi autuado nessa sexta-feira (26/06) após a Prefeitura de Petrópolis (RJ) flagrar o estabelecimento aberto durante a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus .

A porta do bar, na realidade, estava fechada. Ao lado do estabelecimento, no entanto, funcionava um pet-shop que dava acesso ao interior do bar. As duas lojas tem um mesmo dono, apesar de ter apenas um alvará.

