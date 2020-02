Flamengo se esquiva sobre incêndio no Ninho e vive pior crise 1 ano após tragédia

A estratégia do clube Flamengo de evitar entrevistas, se esquivar de respostas objetivas sobre a falta de acordo com a maior parte das famílias das vítimas e tratar os mesmos como inimigos de tribunal incomodou até mesmo a torcida rubro-negra edit

247 - Pouco tempo após ser muito festejada pelos resultados em campo no final de 2019, a diretoria do Flamengo encara sua pior crise nos últimos meses. E o motivo está fora das quatro linhas: as ações - ou falta delas - na semana que marcou um ano do trágico incêndio que matou dez jovens no CT Ninho do Urubu. A reportagem é do Portal UOL.

A estratégia de evitar entrevistas, se esquivar de respostas objetivas sobre a falta de acordo com a maior parte das famílias das vítimas e tratar os mesmos como inimigos de tribunal incomodou até mesmo a torcida rubro-negra.

E a decisão de barrar familiares que pretendiam fazer uma oração dentro do Ninho do Urubu no último sábado fez a onda de críticas alcançar um público ainda maior.

"Eu vim acender uma vela para o Jorge e parece que estou aqui para aparecer. É humilhante", reclamou Simone, tia de Jorge Eduardo, uma das vítimas fatais, diz a reportagem.

"Por que foram lá sem marcar?", rebateu o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

Os questionamentos vinham de todos os lados e apontavam uma falta de sensibilidade diante de famílias que viram adolescentes perderem suas vidas.