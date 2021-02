Flamenguistas se aglomeram nas ruas e bares do RJ após vitória no Brasileirão

Mais de 20 estabelecimentos no Rio foram multados por aglomerações durante jogo do Flamengo edit

247 - A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro multou 25 estabelecimentos que registraram aglomeração durante o jogo entre Flamengo e São Paulo, que terminou com o título do Campeonato Brasileiro para o rubro-negro. Alguns bares e a avenidas da cidade estavam lotados, informa reportagem da Band News.

Cerca de 100 agentes participaram da ação de fiscalização para tentar evitar as aglomerações em várias regiões da cidade. Na Zona Sul da cidade carioca, a comunidade da Rocinha foi um dos locais com maior concentração de pessoas sem máscaras. Gávea e Botafogo também registraram aglomerações, assim como as ruas de Copacabana que ficaram tomadas de torcedores sem distanciamento social e máscaras.

