Flávio Bolsonaro anuncia filiação ao partido comandado por Edir Macedo

247 - O senador Flávio Bolsonaro (RJ) se filia nesta sexta-feira (27) ao Republicanos, partido do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sobrinho do bispo Edir Macedo, dono da TV Record. A legenda se chamava PRB.

O filho de Jair Bolsonaro havia deixado o PSL junto com o pai em meio à briga do ex-capitão com a direção nacional do partido.

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e a mãe dele, Rogéria Bolsonaro, também se filiaram ao Republicanos. A janela partidária fecha em abril.