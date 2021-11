Flávio Bolsonaro articula por eleição de advogado para desembargador do TJ do Rio

O tribunal analisará se aceita a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) contra o parlamentar no caso das rachadinhas edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) trabalha pela eleição do advogado Vitor Marcelo Aranha Rodrigues para desembargador no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) em uma das três vagas da OAB pelo quinto constitucional. O defensor se inscreveu na semana passada, no último dia do prazo, compondo uma lista com 59 candidatos. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

O TJ analisará se aceita a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) contra o parlamentar por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no caso das "rachadinhas". O MP fez a acusação no ano passado.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), dará a palavra final sobre os três escolhidos. Flávio já teria conversado com o chefe do executivo fluminense sobre o assunto. Também procurou deputados estaduais para manifestar o apoio.

O senador negou ter feito campanha por Rodrigues, por quem admitiu nutrir "simpatia".

O Conselho Pleno da OAB-RJ, formado por 80 advogados, elegerá, no dia 26, os nomes que vão compor três listas sêxtuplas a serem enviadas ao TJ-RJ. Depois o colégio de desembargadores do tribunal reduzirá as listas a três nomes, a serem encaminhadas ao governador, para a escolha de um candidato de cada lista.

