Flávio Bolsonaro ataca a Globo: “está cagando para você, pro RJ e para o Brasil”

"Há uma declaração de guerra com Bolsonaro e Crivella", afirmou o senador Flávio Bolsonaro ao atacar a Globo, que, segundo o parlamentar, "está cagando para você, para o Rio e para o Brasil". A emissora foi censurada após um pedido feito pela defesa dele

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) acusou a Rede Globo de alimentar uma guerra contra seu pai, Jair Bolsonaro, e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos). Em vídeo no Facebook, parlamentar leu um texto de opinião de Cláudio Magnavita, colunista do Correio da Manhã.

"Há uma declaração de guerra com Bolsonaro e Crivella. A overdose de ataques ao presidente fez crescer um sentimento anti-Globo. Com Crivella, há também a briga Globo versus Record. Há um excesso de ataques de ordem pessoal e familiar. Criminalizam cada vírgula e conseguem acesso a processos com segredo de Justiça", afirmou.

Em outro trecho, o parlamentar disse que a aproximação do seu pai com Cláudio Castro, governador interino do Rio, está "custando caro" por causa dos supostos ataques da emissora. "A Globo está cagando para você, para o Rio e para o Brasil", finaliza.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) acatou no dia 4 de setembro uma ação apresentada pela defesa de Flávio contra reportagens de TV sobre o caso das "rachadinhas" que teriam ocorrido quando ele era deputado estadual. O esquema estava sob o comando do ex-assessor Fabrício Queiroz, apontaram investigações. A emissora está proibida de expor qualquer documento ou peça do processo.

Queiroz e o clã presidencial

De acordo com extratos bancários de Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) depositou 21 cheques na conta de Michelle, entre 2011 a 2016, totalizando R$ 72 mil. Márcia Aguiar depositou outros seis, totalizando R$ 17 mil.

Queiroz foi preso no dia 18 de junho em Atibaia (SP), onde estava escondido em um imóvel que pertence a Frederick Wassef, então advogado de Flávio - depois ele deixou a defesa do parlamentar.

Um relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) apontou que o ex-assessor do filho de Jair Bolsonaro fez movimentações financeiras atípicas. Foram R$ 7 milhões de 2014 a 2017, apontaram cálculos do órgão.

