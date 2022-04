Flávio Bolsonaro ataca Doria após tucano dizer que respeita Lula

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou o Twitter nesta quarta-feira (27) para atacar João Doria (PSDB) após o ex-governador de São Paulo afirmou que tem respeito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas não por Jair Bolsonaro (PL).

"O Bolsodoria virou Lulodoria! Um verdadeiro camaleão de calça apertada! Calcinha apertada de fato é a escória da sociedade! E de fato o Lula tem passado mesmo, um legado de completa destruição pelo Brasil! Terceira via é um puxadinho do PT!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O tucano também afirmou ser um "liberal social" ao explicar suas diferenças em relação a Bolsonaro.

O BOLSODORIA VIROU LULODORIA!

Um verdadeiro camaleão de calça apertada!

Calcinha apertada de fato é a escória da sociedade!



E de fato o Lula tem passado mesmo, um legado de completa destruição pelo Brasil!



— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 27, 2022

