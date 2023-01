Flávio Bolsonaro confirma interesse em disputar prefeitura ano que vem

A prefeitura do Rio é atualmente administrada por Eduardo Paes edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro confirmou à coluna de Paulo Cappelli, no portal Metrópoles, que avalia disputar a Prefeitura do Rio no ano que vem após pleito de seu partido, o PL.

“O PL tem em seu planejamento eleger o maior número de prefeitos em 2024, especialmente nas capitais. Se meu grupo político no Rio de Janeiro entender que meu nome ajuda, vamos trabalhar”, afirmou.

