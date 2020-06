Flávio Bolsonaro deve depor ainda esta semana no inquérito sobre rachadinha

De acordo com o advogado Rodrigo Roca, que defende o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi solicitado à PF que o parlamentar deponha no inquérito sobre lavagem de dinheiro quando ele era deputado estadual e que isso deve ocorrer na sexta-feira (26) edit

247 - O advogado Rodrigo Roca, que defende o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), espera que o parlamentar preste depoimento ainda nesta semana no âmbito das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) que apuram esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). De acordo com o defensor, foi solicitado à Polícia Federal que o filho de Jair Bolsonaro deponha e que isso deve ocorrer na sexta-feira (26). Data será confirmada nesta terça-feira (23), informou uma reportagem do Correio Braziliense.

Roca assumiu o posto no lugar de Frederick Wassef, que deixou a defesa Flávio Bolsonaro no caso que apura esquema de rachadinha na Alerj - o parlamentar cumpria mandato de deputado estadual no Rio antes de ser eleito para o Senado.

Na quinta-feira (18) da semana passada, a polícia de São Paulo prendeu Fabrício Queiroz em Atibaia (SP). O ex-assessor de Flávio Bolsonaro estava escondido em um imóvel que tem Wassef como proprietário.

De acordo com antigo do relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz movimentou R$ 7 milhões de 2014 a 2017.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.