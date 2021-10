Flávio Bolsonaro tenta impedir convocação de Guedes ao Senado para explicar offshore

"Não tem nada de equivocado no patrimônio de Paulo Guedes", disse o filho de Jair Bolsonaro na tentativa de blindar o ministro da Economia, que abriu offshore no Caribe e aumentou o seu patrimônio com a alta do dólar edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) quer impedir a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado de votar requerimento que prevê a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar o caso da offshore, de acordo com a coluna de Lauro Jardim.

O parlamentar afirmou, nessa segunda-feira (4), que o "Senado chega a momento importante de focar nas coisas importantes para o país e parar de fazer palanque político, que são as comissões permanentes e as CPIs". "Não tem nada de equivocado no patrimônio de Paulo Guedes".

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) pediu que o requerimento, apresentado por ele nessa segunda, fosse incluído na pauta da CAE nesta terça-feira (5).

O ministro da Economia afirmou que abriu uma offshore, em 2014, nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, e, com a alta do dólar, valorizou o seu patrimônio em pelo menos R$ 14 milhões de 2019 em diante.

