Flávio Bolsonaro vai processar Doria por acusação de sonegação de mansão

Por Guilherme Amado , no portal Metrópoles - Flávio Bolsonaro decidiu processar João Doria por tê-lo acusado de mentir sobre o valor da mansão de luxo que comprou em Brasília. O senador irá pedir uma indenização de R$ 200 mil para o governador de SP.

A coluna noticiou neste domingo (8) que Doria disse que o imóvel comprado por Flávio em março deste ano não teria custado R$ 6 milhões, conforme declarado pelo senador, mas R$ 14 milhões.

“Sabe o preço da mansão? R$ 14 milhões, R$ 6 milhões foi o que ele declarou e foi fazer o registro lá em Taguatinga, no cartório lá do fim do mundo para ver se ninguém descobria”, disse o tucano, em entrevista ao Flow Podcast no YouTube, sem apresentar provas que sustentem a acusação.

Flávio, na realidade, registrou o imóvel em Brazlândia, região administrativa localizada a 62 quilômetros do imóvel. Por meio de sua assessoria, o senador disse à coluna que “as falas irresponsáveis do governador serão cobradas na Justiça”.

