Flávio Dino estende a presença da Força Nacional no RJ até 31 de março

247 - Com menos de um mês até sua saída do Ministério da Justiça, Flávio Dino prorrogou a permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro até o dia 31 de março. A medida é realizada para que os agentes sirvam de apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual, atuando nos serviços “à preservação da ordem pública”, como publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (29). No comunicado divulgado, não há a especificação no número de agentes do contingentes a serem acionados para a operação. A parceria com a Força Nacional teve início em outubro do ano passado, e desde então, já mobilizou 300 homens e mulheres de nove estados para o Rio de Janeiro. Como informado pelo Globo , o objetivo da ação é, em específico, a atuação nas rodovias que cortam o estado no combate da entrada de armas e drogas, sob liderança da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

