Flávio e Eduardo Bolsonaro divulgam informação falsa sobre permissão a turistas brasileiros nos Estados Unidos

Os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro publicaram nas redes sociais uma imagem com o governo Donald Trump passou a permitir a entrada de turistas brasileiros no país, o que está proibido desde março. A jornalista Raquel Krähenbühl, correspondente da Globo News em Washington, corrigiu a informação edit

247 - Os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro, senador e deputado federal, respectivamente, foram as redes sociais comemorar um suposto encerramento ao veto para turistas brasileiros por parte do governo dos Estados Unidos. Os parlamentares publicaram uma imagem com o governo Donald Trump passou a permitir a entrada de turistas brasileiros no país, o que está proibido desde março.

A jornalista Raquel Krähenbühl, correspondente da Globo News em Washington, corrigiu a informação. "Para quem está perguntando, isso não é correto. Proibição de entrada de quem vem do Brasil permanece e ainda não sabemos quando será retirada", afirmou a repórter.

"Flexibilização é apenas para voos, não passageiros. Favorece aqueles que não estão barrados, como americanos e residentes permanentes", acrescentou.

Depois da postagem, o deputado Eduardo Bolsonaro pediu desculpas pelo equívoco.

Para quem está perguntando, isso não é correto. Proibição de entrada de quem vem do Brasil permanece e ainda não sabemos quando será retirada. Flexibilização é apenas para voos, não passageiros. Favorece aqueles que não estão barrados, como americanos e residentes permanentes pic.twitter.com/EILdvTHOOb — Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) September 15, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.