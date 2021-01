Flordelis aparece de tornozeleira em ato a favor da candidatura de Arthur Lira para a presidência da Câmara

Em ato a favor da candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara, colegas da Casa evitaram ser registrados ao lado da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), que usa tornozeleira eletrônica por ordem judicial. A parlamentar é ré em um processo, sob acusação de ter sido mandante do assassinato de seu marido, Anderson do Carmo edit

247 - Usando uma tornozeleira eletrônica por ordem judicial, a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) participou de um ato no Rio de Janeiro em apoio à candidatura de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara. O parlamentar é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Colegas da Casa evitaram ser registrados ao lado da parlamentar, de acordo com a IstoÉ. Ela é ré sob acusação de ter sido mandante do assassinato de seu marido, Anderson do Carmo.

Na última terça-feira (19), a Procuradoria de Justiça deu parecer favorável para que a pastora seja afastada do cargo de parlamentar alegando que, "apesar do crime não ter ligação com o mandato de deputada, Flordelis pode usar o cargo para afetar o andamento do processo criminal".

Em depoimento no final de dezembro, a pastora admitiu que sabia do plano para matar a vítima, mas negou envolvimento no crime.

