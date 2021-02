Flordelis comemora vitória de Lira: chegou a hora da Câmara avançar!

Acusada pelo Ministério Público do Rio de ser a mandante do assassinato de seu ex-marido, a deputada Flordelis usou suas redes sociais para comemorar a vitória do seu aliado Arthur Lira, que foi eleito presidente da Câmara edit

247 - Acusada pelo Ministério Público do Rio de ser a mandante do assassinato de seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, a deputada Flordelis usou suas redes sociais nesta terça-feira (2) para comemorar a vitória do seu aliado, o bolsoanrista Arthur Lira (Progressistas AL),eleito presidente da Câmara.

"Chegou o momento de avançar, momento de colocarmos e votarmos pautas que conduzirão o Brasil à dias melhores. Minha felicidade em participar desse momento e ter apoiado desde o início o novo presidente que nesse momento discursa em sua posse", vibrou a evengélica.





