Flordelis convenceu filha Marzy a não entregá-la à polícia em 2019 pelo assassinato do marido

247 - A Polícia Civil, por meio de análise de mensagens trocadas via WhatsApp, descobriu que a deputada federal Flordelis convenceu a filha Marzy a não entregá-la à polícia pelo assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo.

Obtida pela CNN, a conversa, que ocorreu em 6 de agosto de 2019, dois meses após a morte do pastor, mostra, de acordo com a polícia, "o momento exato em que Marzy foi manipulada emocionalmente, convencida a mudar de opinião, passando a não mais querer entregar Flordelis".

As mensagens ainda apontam que Simone, também filha da deputada, participou do homicídio. "Se Simone for para prisão, ela não vai ficar porque não tem nada que a mantenha presa por muito tempo".

