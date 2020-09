Flordelis diz ter feito sexo com marido no capô do carro na noite do assassinato e se declara inocente

A deputada fez a revelação durante sua primeira entrevista após ser acusada de mandante do assassinato do marido. "Nós paramos ali, namoramos, que era uma coisa normal nossa, na estrada. Me beijou bastante, eu sentei no capô do carro e tivemos relações" edit

Revista Fórum - A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) disse ao repórter Roberto Cabrini, em sua primeira entrevista após ser denunciada como mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, que fez sexo com ele no capô do carro em uma estrada deserta, na noite do assassinato.

Na entrevista ao programa Conexão Repórter, do SBT, exibida nesta segunda-feira (31), a deputada negou ser a mandante do assassinato. Ela fez uma espécie de reconstrução, no local do crime, a casa da família em Niterói. Segundo Flordelis, ela e Anderson chegaram em casa já de madrugada, em torno das 3h da manhã.

“Fomos à Copacabana, andamos no calçadão, fizemos as brincadeiras, andamos na praia. Depois fomos para o carro, ele pegou uma pista deserta, não sei dizer o local, só se eu for lá, talvez eu consiga, mas não prestei atenção no caminho. Eu sei que ele chegou em um lugar que tinha muitos carros parados, mas não tinha bar, nada disso. Nós paramos ali, namoramos, que era uma coisa normal nossa, na estrada. Me beijou bastante, eu sentei no capô do carro e tivemos relações. Falei ‘amor, amanhã a gente vai acordar cedo, né?’. Isso foi por volta de 2h e alguma coisa”, contou.

