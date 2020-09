Flordelis emprega em gabinete filho com quem é proibida de ter contato

Acusada de ser a mandante do assassinato contra o pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) empregou mais um de seus filhos em seu gabinete, com salário de R$ 15,6 mil edit

247 - Acusada de ser a mandante do assassinato contra o pastor Anderson do Carmo, seu marido, a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) empregou mais um de seus filhos em seu gabinete. Trata-se de Gerson Conceição de Oliveira, que é secretário parlamentar e recebe R$ 15,6 mil. A informação é do jornal Extra.

Esse filho é um dos que a parlamentar foi proibida pela Justiça de manter contato. O rapaz está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo por suspeita participação na morte do pastor, marido dela. Ele também é pastor e tem comandado cultos da igreja de Flordelis.

De acordo com o inquérito policial do Rio, o pastor foi morto por questões financeiras e poder na família. Ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flordelis, atualmente rebatizado Comunidade Evangélica Cidade do Fogo.

