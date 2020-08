Flordelis exonera filhos afetivos acusados de matar pastor Anderson

Deputada federal Flordelis dos Santos exonerou de seu gabinete os filhos afetivos Carlos Ubiraci Francisco da Silva e André Luiz de Oliveira, presos sob a acusação de terem assassinado o pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar. Flordelis é apontada como mandante do crime edit

247 - A deputada federal Flordelis dos Santos exonerou dois filhos afetivos lotados em seu gabinete na Câmara. Carlos Ubiraci Francisco da Silva e André Luiz de Oliveira eram secretários parlamentares e foram presos na última segunda-feira sob a acusação de terem assassinado o pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar. Flordelis é apontada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como a mandante do crime.

Segundo reportagem do jornal O Globo, André ganhava R$ 15,6 mil e Carlos, R$ 14,6 mil, além de quase R$ 1 mil de auxílio. Ambos são filhos afetivos de Flordelis e foram acolhidos pela pastora no início dos anos 90, na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, mas nunca foram adotados formalmente. Eles passaram a residir na casa de Flordelis quando já eram adolescentes.

Além deles, Paulo Victor Izidoro Vieira, também filho afetivo da parlamentar, foi exonerado esta semana. Gerson Conceição de Oliveira, um outro filho afetivo, segue trabalhando como assessor com salário R$ 15,6 mil. Ele também é suspeito de envolvimento na morte de Anderson.

