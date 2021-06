Flordelis pede suspeição de juíza que julga o assassinato de Anderson do Carmo

247 - Os advogados da deputada federal Flordelis, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, entraram com um pedido de suspeição no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a juíza da 3ª Vara Criminal de Niterói Nearis Arce, responsável pelo julgamento do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar.

A defesa argumenta ter havido "perda de imparcialidade por prematuro convencimento quanto à tese acusatória" e afirma que a magistrada somente aceita como "admissível, possível e verdadeiro o que é dito contra a acusada".

Os advogados pedem a suspensão do processo, o reconhecimento da suspeição de Nearis Arce e seu afastamento do processo. Além disso, enquanto a suspeição é julgada, a defesa quer que outro juiz seja designado para conduzir o caso.

