Flordelis tinha um modelo de ‘rachadinha’ na Câmara

Para o MP-RJ, há sinais de que a deputada Flordelis, acusada de ser mandante do assassinato do marido, tinha um esquema de "rachadinhas" em seu gabinete na Câmara

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) enviou para a Procuradoria-Geral da República informações que indicam a existência de um esquema de "rachadinhas" no gabinete da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ), acusada de ter a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, seu marido.

De acordo com o material enviado à PGR, deputada ficaria com parte do salário de assessores parlamentares. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

Caberá à Procuradoria avaliar os documentos e decidir se pedirá abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de apurar as suspeitas.

