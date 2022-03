Florestan Fernandes diz que "Marcio França também não será candidato a governador de SP"

“Eu sabia que o Boulos não ia ser candidato já na sexta-feira e a mesma fonte que me disse isso, disse que Márcio França também não será”, afirmou o jornalista edit

Revista Forum - O jornalista Florestan Fernandes afirmou no programa Fórum Onze e Meia, nesta segunda-feira (21), que o ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), não será candidato ao governo do estado. De acordo com ele, França sai a deputado federal.

“Eu sabia que o Boulos não ia ser candidato já na sexta-feira e a mesma fonte que me disse isso, disse que Márcio França também não será”, afirmou. “A informação que eu tenho é que o Márcio França sairia candidato a deputado federal pra ter uma votação grande e articular o nome pra talvez ser presidente da Câmara na possibilidade da vitória do Lula”, revelou (leia a íntegra na Revista Forum).

