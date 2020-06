Fogo atinge Museu de História Natural, da UFMG, que tem mais de 260 mil itens

Corpo de Bombeiros foi acionado e relatou que as chamas começaram às 6h25 da manhã. Não há informações sobre o que foi comprometido, exceto uma parte do material fóssil edit

247 – Um dos prédios do Museu de História Natural, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que fica no bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte, foi danificado por um incêndio que começou às 6h25 da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado e relatou que não há informações sobre materiais comprometidos. A matéria é do jornal O Globo.

O acevo do museu conta com mais de 260 mil itens, entre peças e coleções científicas de plantas e reservas vegetais, acrescenta a reportagem, que destaca “o tradicional Presépio do Pipiripau, criado no século XX pelo artesão Raimundo Machado e que conta a história da vida e morte de Jesus em 586 figuras móveis, distribuídas por 45 cenas”.

Com parte do material fóssil foi atingida, essa foi a segunda vez em que um museu de uma Universidade Federal sofre com incêndios nos últimos anos. Em setembro de 2018, um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional ligado à UFRJ.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.