Fogo já consumiu 80% do Parque Estadual do Juquery

247 - O incêndio no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, já consumiu 80% da mata local. A Prefeitura estima que o fogo destruiu 1600 de um total de 2000 hectares de área de preservação.

Os trabalhos dos bombeiros já passam de 34 horas. O esforço conta com cerca de 300 envolvidos, entre eles bombeiros, guardas da Defesa Civil, veterinários e voluntários.

O incêndio foi provocado pela queda de um balão, por volta das 9h de domingo (22). Pequenos focos ainda precisam ser controlados, informou o Corpo de Bombeiros.

O Parque Estadual do Juquery é uma das áreas de preservação mais importantes da região sudeste, e é uma das poucas regiões bem preservadas do Cerrado paulista. (Com informações da CBN).

