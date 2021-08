Fogo que consumiu 80% do Parque do Juquery é controlado, diz prefeitura

Cerca de 70 bombeiros e 60 brigadistas atuaram no local para combater as chamas edit

247 - A prefeitura de Franco da Rocha informou na manhã de hoje que o incêndio que devastou 80% do Parque Estadual do Juquery foi controlado durante a madrugada, após 40 horas de trabalho intenso de bombeiros e brigadistas. A informação é do portal UOL.

Imagens aéreas publicadas ontem pela prefeitura mostram a dimensão dos danos causados pelo incêndio. Cerca de 70 bombeiros e 60 brigadistas atuaram no local para combater as chamas.

"Já passa de meia-noite e o fogo finalmente vai chegando ao fim. As equipes estão próximas de encerrar a operação, não da forma que gostaríamos, é claro, mas com a certeza que o Parque Estadual do Juquery ressurgirá das cinzas com ainda mais força", declarou a prefeitura da cidade, em um post no Facebook.

Ainda de acordo com a reportagem, onze pessoas foram detidas no domingo por policiais, após suspeitas de que estavam soltando balões na área. Sete delas foram levadas à delegacia de Franco da Rocha. Um advogado de 44 anos, confessou ter soltado o objeto no ar e foi preso em flagrante.

