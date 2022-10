Foi grande a festa no berço político de Lula

No ABC, apoiadores do líder operário e popular celebram vitória edit

247 - Milhares de pessoas acompanharam na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, a vitória de Lula na eleição presidencial neste domingo (30). O local, berço político de Lula, recebeu apoiadores e simpatizantes e parecia um estádio de futebol conforme a apuração avançava.

Se o clima de tensão era palpável no início, a certeza da vitória passou a imperar à medida que Lula se aproximava do rival, destaca reportagem do Estado de S.Paulo.

No estacionamento do sindicato, um telão exibia a marcha da apuração. Entre os presentes, o clima era de apreensão, com alguns arriscando uma dose de otimismo. A vitória de Lula era consenso, mas todos afirmavam estar nervosos.

A cada atualização, o local vibrava. Conforme Lula se aproximava, os apoiadores comemoravam como se o time deles tivesse marcado um gol. Quando Lula virou, gritos tomaram conta do sindicato. As pessoas, algumas aos prantos, se abraçaram. “É um grito que está preso desde 2018″, afirmou a auxiliar administrativa Beatriz Fernandes de Lima, de 28 anos.

