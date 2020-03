Foi injustiçado, maltratado, ofendido, depois de dedicar a vida ao Bolsonaro, diz Joice sobre Bebianno

Após a morte de Gustavo Bebianno, a deputada federal e ex-colega de partido Joice Hasselmann lamentou as ijustiças cometidas por Bolsonaro edit

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que Gustavo Bebianno, ex-secretário e coordenador de campanha de Jair Bolsonaro, que faleceu neste sábado (14), disse que o ex-colega de partido foi “muito magoado”, segundo informação do portal de notícias UOL.

"Eu vi esse homem de quase dois metros chorar como criança por tudo o que fizeram contra ele. Eu vi ele ter o coração dilacerado por ser tão injustiçado por quem amava verdadeiramente", disse a parlamentar e líder da bancada do PSL na câmara, sobre o processo de desgaste que levou à demissão de Bebianno, do governo de Jair Bolsonaro, no dia 18 de fevereiro de 2019.

"Foi injustiçado, maltratado, ofendido, depois de dedicar a vida ao presidente. Muitos, influenciados por mentiras, o atacaram”, afirmou Joice para o Broadcast.