“Foi tiro no coração”, disse médica à mãe de menino de 6 anos morto no Rio

Metrópoles- A mãe do menino Kevin Lucas dos Santos Silva, de 6 anos, morto após ser baleado em uma comunidade de Queimados, na Baixada Fluminense do Rio, contou como soube da perda do menino. A vendedora Ana Cláudia Oliveira dos Santos, de 27, ouviu da médica do hospital que a criança havia sido baleada no coração.

“Eu perguntei ‘o que houve?’. Daí a médica me disse que ele tomou um tiro no coração”, contou a mãe da criança ao Metrópoles.

