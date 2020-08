Foi Wassef, o “anjo”, quem mandou Queiroz se esconder em SP, diz MP

O “anjo manifestou a intenção de esconder toda a família do operador financeiro Fabrício Queiroz em São Paulo”, aponta o Ministério Público edit

247 - Em decisão que mandou prender Fabrício Queiroz, o ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) destacou um trecho de relatório do Ministério Público segundo o qual o “anjo manifestou a intenção de esconder toda a família do operador financeiro Fabrício Queiroz em São Paulo”.

O MP aponta que o “anjo” é o advogado Frederick Wassef, que defendia Flávio Bolsonaro e é o dono da casa em Atibaia (SP) onde Queiroz estava escondido quando foi preso.

De acordo com os investigadores do MP, “a rotina de ocultação do paradeiro de Queiroz envolvia restrições em sua movimentação e em suas comunicações, sendo monitorado por uma terceira pessoa, que se reportava a um superior hierárquico referido como anjo”.

Fischer mandou prender Queiroz novamente e revogou o habeas corpus concedido pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha.

