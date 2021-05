Folha condena massacre da polícia do Rio no Jacarezinho e defende debate sobre legalização das drogas

247 – O jornal Folha de S. Paulo defendeu, em editorial , que a sociedade abra o debate sobre a legalização das drogas, após o massacre do governo do Rio de Janeiro, sob o comando de Cláudio Castro, que executou 28 cidadãos no Jacarezinho. "A estúpida operação deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade, constitui mais uma evidência de que as estratégias de combate ao tráfico de drogas no Brasil precisam ser reformuladas", aponta o texto.

"Invadem-se residências, bens são danificados, atira-se a esmo, matam-se inocentes e suspeitos desarmados; cenas são alteradas para evitar a perícia de possíveis execuções. Tudo é concebido para instalar uma atmosfera de pânico, que repete, em nome da repressão a traficantes, a mesma tática por estes utilizada", prossegue o editorial.

"Não se retiram menores das mãos do tráfico à bala. É preciso implantar políticas de promoção social, de redução de desigualdades e de pacificação —objetivos que até foram perseguidos há alguns anos pelas UPPs, mas que se perderam. É necessário ainda, como tem defendido esta Folha, que a sociedade encare com maturidade o debate sobre a legalização criteriosa de substâncias hoje ilícitas", avança o editorialista. "Chega de barbárie."

