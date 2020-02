Foliões gritam contra Bolsonaro e Fafá de Belém decreta: “a voz do povo é a voz de Deus”

A cantora Fafá de Belém foi do desfile do tradicional bloco pernambucano Galo da Madrugada em São Paulo e apoiou manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. “A voz do povo é a voz de Deus”, afirmou a cantora edit

247 - O tradicional bloco pernambucano Galo da Madrugada desfilou nesta terça-feira (25) em São Paulo com cerca de 200 mil pessoas. Uma das atrações, a cantora Fafá de Belém apoiou manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro.

“A voz do povo é a voz de Deus”, afirmou a cantora enquanto o público gritava “Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu” no Parque Ibirapuera. O vídeo foi compartilhado pela Folha de S. Paulo. De acordo com relatos nas redes sociais, a artista também chamou o presidente de “miliciano” durante o desfile.