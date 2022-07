Fonoaudióloga suspeita de torturar crianças autistas em clínica xingava pacientes em mensagens

Apoie o 247

247 - Prints de conversas mostram que a fonoaudióloga suspeita de torturar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em sua clínica particular em Duartina, no interior de SP, teria xingado os pacientes em mensagens. A reportagem é do portal G1.

As imagens fazem parte de denúncias de várias mulheres cujos filhos foram atendidos pela profissional. Para preservar as crianças, nenhuma das três mães ouvidas pela reportagem foi identificada.

Nos registros obtidos, supostamente a fonoaudióloga teria ofendido as crianças e ainda tentou forjar os atendimentos.

"Dá uma disfarçada, sabe, finge que eu tô atendendo" e "Eu não vou à tarde para a clínica amiga, inventei para a [nome] que tenho reunião" são frases em conversas apresentadas, segundo as mães.

O G1 também conversou com uma ex-funcionária, que teria registrado imagens, áudio e vídeos das crianças durante o atendimento. O material foi encaminhado à polícia.

Contratada como acompanhante terapêutica de um dos meninos atendidos, a mulher disse que a fonoaudióloga a instruiu a supostamente forjar os atendimentos não realizados nas agendas das crianças.

Além disso, segundo ela, a profissional teria mantido pacientes trancados em uma sala específica chamada de "sala de luz". Ela ainda afirmou que optou por formalizar a denúncia quando viu um menino receber um tapa.

