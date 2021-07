"Fora Bolsonaro é um movimento pela vida", diz Benedita da Silva

247 - A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), em entrevista à TV 247 neste sábado (3) por meio da professora e primeira suplente de deputada estadual do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Elika Takimoto, disse que os atos pelo "Fora Bolsonaro" que acontecem durante este dia são um movimento importante pela preservação da vida e pela defesa da CPI da Covid, que vem investigando a corrupção do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia.

"É um movimento pela vida, é um movimento para que a gente possa tirar o Bolsonaro, um movimento que faz com que todos os partidos se unam, e até mesmo gente da base do governo que já não o suporta mais. Nós estamos vivendo um momento de corrupção, nesse momento em que eles querem esvaziar a CPI, e a CPI é muito importante. Então ter esse movimento é reforçar uma CPI que está investigando a corrupção das vacinas. Tem estudante, tem mulheres, tem negros, tem quilombolas, tem indígenas, tem trabalhadores e trabalhadoras. Nós todos estamos aqui, em alto e bom som, lutando pelo SUS, lutando pelas nossas universidades, nossos institutos, estamos lutando, sobretudo, pela vida e pela comida. Então é vacina no braço e comida no prato", falou a parlamentar.

