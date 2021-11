"Fora Bolsonaro racista": manifestantes fazem ato na Paulista pelo Dia da Consciência Negra e contra o governo

Os grupos da 18ª Marcha do Dia da Consciência Negra se reuniram em frente ao Masp e fizeram apresentações de samba, rodas de capoeira e dança edit

247 - Manifestantes realizaram neste sábado (20), na Avenida Paulista, ato pelo Dia da Consciência Negra e protesto contra o governo de Jair Bolsonaro.

Os grupos da 18ª Marcha do Dia da Consciência Negra se reuniram em frente ao Masp. Houve apresentações de samba, rodas de capoeira e dança. Uma faixa com a frase: "Direitos pela Vida Negra" foi estendida na avenida.

Segundo o G1, está previsto um ato religioso de matriz africana em homenagem aos povos da rua e em seguida devem discursar lideranças das organizações nacionais do Movimento Negro, parlamentares negros, representantes da frente Povo Sem Medo, Brasil Popular, Centrais Sindicais, partidos políticos, entidades estudantis e movimentos de periferia.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou toda a via no sentido Centro. O grupo deve sair em caminhada em direção ao Theatro Municipal, no Centro da cidade.





Ilu Oba de Min na marcha da #ConsciênciaNegra em São Paulo (SP)!#20NForaBolsonaroRacista



📸 Marina Rara pic.twitter.com/yb6GJ5Jco7 — Brasil de Fato (@brasildefato) November 20, 2021





