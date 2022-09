Fora da corrida à Presidência, Marçal diz que vai apoiar Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O coach e empresário Pablo Marçal (Prós), que teve a candidatura à Presidência barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que vai apoiar Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Marçal agora mira a Câmara.

Durante evento em onde dividiu o palanque com o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), Marçal disse que aguarda resposta de Bolsonaro sobre o apoio. O coach disse ainda que vai honrar os “quatro milhões de votos que eu já tinha de intenção e eu vou dedicar a todas as pessoas que acreditam no que eu construí, nos nossos deputados, no nosso governador”, disse.

Apesar dos números apresentados pelo coach, Marçal não pontuou nas últimas pesquisas. Os levantamentos apontaram 0% das intenções de voto dos eleitores no candidato.

Um dos motivos para a saída de Marçal da corrida à Presidência é o apoio que a direção do seu partido (Pros) declarou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

