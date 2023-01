Forte incêndio atinge galpão de cargas do aeroporto Galeão, no Rio (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um forte incendiu atingiu, na tarde desta quarta-feira (18), um galpão no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. Até o momento, não há informação de que o incêndio deixou feridos.

O quartel do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador foi acionado às 13h46, enquanto uma densa fumaça escura começava a tomar o local. A brigada local também combate as chamas. Não há aeronaves próximas ao local do incêndio

O Centro de Operações Rio recomendou atenção aos motoristas que passem pela região.

ATENÇÃO, MOTORISTAS!



Cuidado ao trafegar na Linha Vermelha. Um incêndio em um terminal de cargas no aeroporto internacional causa muita fumaça na região.#viasexpressas#CORRio#CORInforma pic.twitter.com/vzSHP7WOue — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 18, 2023

(Com informações do G1).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.