Fragmentos de bala são encontrados no corpo de uma das crianças mortas no RJ

247 - A Polícia Civil encontrou fragmentos de bala no corpo de uma das crianças mortas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense na última sexta-feira (4). A família das primas Emily e Rebeca, de 4 e 7 anos respectivamente, acusa a Polícia Militar do estado de ter efetuado cinco disparos de fuzil contra elas.

O material será encaminhado para a perícia, que espera identificar a origem dos disparos.

“Com esse fragmento dá para saber qual tipo de arma usada. Pelo impacto na criança, há suspeita de que seja um tiro de fuzil. A posição dos policiais é uma pista importante para confirmar o caminho do tiro. Um problema é que não houve perícia de local. A polícia poderia ter encontrado outros fragmentos de bala, já que testemunhas ouviram de 4 a 6 tiros na região”, disse o advogado da família Rodrigo Mondego ao Uol.

Este é o relato do pai de Emily: “O pai de Emily explicou o ocorrido: “Estava chegando do trabalho e saltei do ônibus. Eu escutei no mínimo dez disparos. O ônibus passou e a blazer estava parada e deu aquele arranco para sair. Ele parou em frente à rua e simplesmente efetuou os disparos”.

