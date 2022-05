França diz que Haddad é "candidato completo", mas tem "esperança" de que PT abra mão da candidatura

Apoie o 247

ICL

247 - Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França, em entrevista ao jornal O Globo, reconheceu que seu principal adversário, o ex-ministro Fernando Haddad (PT), "é um candidato, tecnicamente falando, completo".

"Foi testado nas urnas, foi prefeito de uma capital, foi ministro e é idôneo", disse França sobre o petista.

Apesar disso, ele afirmou ter "esperança" de que o PT abra mão da candidatura de Haddad para apoiar seu nome. "Eu também tenho esperança que o PT aceite o Senado e amplie o palanque em São Paulo, mas eu compreendo a situação por eles estarem na frente. O eleitor que vota em mim tem um perfil diferente do que vota no Haddad. Uma saída minha ou dele não levará nenhum dos dois a ganhar no primeiro turno. O que pode acontecer é facilitar o papel da junção Alckmin e Lula. O ativo da vinda do Alckmin era estarmos todos juntos. Ainda tem tempo até as convenções. As peças não estão todas jogadas no tabuleiro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pesquisa Real Time Big Data (SP-05693/2022), patrocinada pela Record e divulgada nesta segunda-feira (23), mostra Haddad como favorito para vencer a disputa pelo governo de São Paulo. Ele tem 29% contra 15% de França e do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (PSC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE