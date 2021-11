França e Haddad se reúnem e debatem possíveis alianças entre PT e PSB

O PSB busca apoio do PT em cinco estados em troca da filiação de Geraldo Alckmin (PSDB) no partido para lançá-lo como vice do ex-presidente Lula (PT) em chapa presidencial, diz Mônica Bergamo edit

247 - O ex-governador paulista Márcio França (PSB) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) se reuniram nesta sexta-feira, 19 para discutir "o futuro de São Paulo e do Brasil", segundo a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

Segundo a jornalista, se vingar a suposta aliança entre o ex-presidente Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB), que seria vice na chapa do petista, aumentam as chances de França e Haddad, pois ambos querem disputar o executivo estadual paulista e o tucano sairia da disputa.

“Por outro lado a possibilidade de PT e PSB repetirem a dobradinha nacional no estado fica reforçada”, diz Bergamo. “Com o encontro desta sexta, os dois mostram que estão dispostos justamente a unir forças em São Paulo, caso Lula e Alckmin disputem as eleições em chapa única”, destacou.

Segundo ela, o PSB busca apoio do PT em cinco estados em troca da filiação de Alckmin no partido para lançá-lo como vice do ex-presidente Lula. França, de acordo com a jornalista, aceitaria ser vice de Haddad “apesar de seu desejo claro de disputar a eleição na cabeça de chapa”.

“Ele admite, por exemplo, considerar as pesquisas eleitorais para tomar a decisão de seguir em frente ou de fazer uma composição com Haddad”, escreve a jornalista. “Por esse desenho, o nome que se mostrasse mais competitivo lideraria a disputa. O outro teria inúmeras opções: ser candidato a vice, ao Senado ou a ocupar um ministério de destaque em um eventual governo Lula/Alckmin”, destacou.

Nesta semana, Haddad também se reuniu com Carlos Lupi, presidente do PDT, para discutir o cenário eleitoral.

