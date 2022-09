Frederick Wassef, advogado do clã Bolsonaro, usa avião da FAB para ir a motociata

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado do clã Bolsonaro e candidato a deputado federal, Frederick Wassef (PL), pegou carona no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava Jair Bolsonaro (PL) e sua comitiva para fazer campanha eleitoral em Sorocaba (SP), na terça-feira (13).

Segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, Wassef participou de uma motociata promovida por apoiadores do atual ocupante do Palácio do Planalto.

