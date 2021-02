Frederick Wassef atua informalmente na defesa de Flávio Bolsonaro e sua estratégia será usada hoje no STJ

O advogado Frederick Wassef continua a atuar informalmente na articulação jurídica da defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das "rachadinhas" para tentar ganhar o julgamento marcado para esta terça (9) no Superior Tribunal de Justiça edit

247- Desde a prisão de Fabrício Queiroz, o advogado Frederick Wassef se afastou oficialmente da defesa do senador Flávio Bolsonaro. No entanto, Wassef continua a atuar na estratégia do senador e filho de Jair Bolsonaro.

Segundo informação da jornalista Andréia Sadi, do G1, o advogado é responsável pela articulação jurídica da defesa do senador no caso das "rachadinhas" para ganhar o julgamento marcado para esta terça (9) no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Wassef era o advogado de Flávio Bolsonaro até junho do ano passado, e supostamente teria se afastado do caso após a Polícia Federal prender, em junho de 2020, Fabricio Queiroz em um de seus escritórios, em Atibaia, interior de São Paulo.

Mas segundo interlocutores, nunca se afastou de fato do senador e mantém grande influência junto à família Bolsonaro. Ele tem se encontrado com frequência. No fim de janeiro, eles voaram juntos de São Paulo para o Rio.

