Fredy, investigado por lavar dinheiro para o PCC, apaga foto com Bolsonaro após repercussão

247 - Investigado pela Polícia Civil por lavar dinheiro para André do Rap, um dos principais membros do PCC, Fredy da Silva Gonçalves Bento apagou do Instagram uma foto ao lado de Jair Bolsonaro após a enorme repercussão do caso nesta segunda-feira (4).

Em jogo beneficente na Vila Belmiro, Fredy e Bolsonaro se abraçaram para tirar foto, o que pegou muito mal para o chefe do Executivo e apenas trouxe mais visibilidade a Fredy.

Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) informou que o evento não foi organizado pela Presidência e que o gabinete não se responsabiliza pela agenda de Bolsonaro e nem tem poder de polícia.

A Polícia Civil investiga Fredy desde junho de 2019.

