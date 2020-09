Frei Betto: Por que votarei em Boulos e Erundina

O frade dominicano e escritor, que sempre foi ligado a Lula e ao PT, explica que votará na chapa Boulos/Erundina para a Prefeitura de São Paulo porque voyará "pelo povo trabalhador e sofrido de São Paulo. Votarei com fé" edit

247 - "Entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, a maior e mais rica cidade do país, destaca-se a chapa Guilherme Boulos e Luiza Erundina", escreve Frei Betto.

"Darei meu voto à dupla por razões muito sérias. Como aponta a Oxfam Brasil, o principal problema da capital paulista é a desigualdade social. Segundo a Rede Nossa São Paulo, enquanto a renda mensal média familiar é de R$ 9.344 no Alto de Pinheiros, no Jardim São Luís, na Zona Sul, é de R$ 983. O número de vítimas de Covid-19 em São Paulo foi consideravelmente maior nos bairros habitados por famílias de baixa renda, comparado aos mortos residentes em bairros de classes média e alta. Portanto, encarar essa notória injustiça é a tarefa principal da nova administração".

[...] "Boulos e Erundina são candidatos com cara e coragem para enfrentar esse estado de coisas. Não têm envolvimento nem vínculos com donos de empresas de ônibus e especuladores imobiliários. Não fazem campanha com caixa dois. Não devem satisfações ao poder econômico".

[...] "Votarei Boulos-Erundina! Votarei em quem já tem experiência exitosa de administração de uma megalópole como São Paulo. Votarei em quem sempre se manteve vinculado aos movimentos de base, às comunidades cristãs, aos sem teto e sem direitos, aos marginalizados e excluídos.

O voto é livre. Mas jamais eu votaria naquele que “seu mestre mandar” – o padre, o pastor, o patrão ou qualquer outro que queira convencer-me a dar o voto a quem no futuro, depois de empossado, vai virar as costas ao povo de São Paulo!"

Leia a íntegra na Carta Capital

