Freixo avalia se filiar ao PT caso PSB dificulte sua candidatura

Guilherme Amado, Metrópoles - Marcelo Freixo analisa deixar o PSB e se filiar ao PT caso seu partido atual dificulte sua candidatura para o governo do Rio de Janeiro.

Segundo integrantes da campanha de Freixo, essa seria a última opção, só escolhida se a relação com o PSB, hoje deteriorada, chegue ao ponto de não haver clima para sua candidatura.

Freixo costuma falar quase diariamente com petistas da cúpula do partido, como Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e Luiz Dulci. A relação com Carlos Siqueira, presidente do PSB, é distante e já teve atritos. Siqueira já disse que Freixo é um “infiltrado do PT” na sigla.

