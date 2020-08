Freixo: Bolsonaro está acabando com o futuro do nosso País

"Vocês sabem o quanto Bolsonaro investiu para garantir internet nas escolas públicas para que nossas crianças estudem e assistam aulas online durante a pandemia? Nem um centavo! Bolsonaro está acabando com o futuro do nosso país", escreveu o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) no Twitter edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) cobrou do governo Jair Bolsonaro investimentos para garantir que crianças e adolescentes possam assistir a aulas onlines durante a pandemia do coronavírus.

"Vocês sabem o quanto Bolsonaro investiu para garantir internet nas escolas públicas para que nossas crianças estudem e assistam aulas online durante a pandemia? Nem um centavo! Bolsonaro está acabando com o futuro do nosso país", escreveu o parlamentar no Twitter.

August 30, 2020

Mesmo antes de ser eleito, Bolsonaro manifestou sua a defesa pela meritocracia como solução para os problemas sociais do País, numa tentativa se esquivar da responsabilidade de investimentos nos serviços públicos, que já estão prejudicado com a vigência da PEC do Teto dos Gastos - a medida congelou os investimentos públicos por 20 anos.

Bolsonaro também já subestimou a pandemia em algumas ocasiões. Disse que "talvez tenha havido um pouco de exagero" na maneira como a pandemia foi tratada. Chegou a classificá-la como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?" ao ser questionado sobre os cinco mil mortos pela doença, em abril.

