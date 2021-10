Freixo: ‘Bolsonaro nada fez pela polícia em 30 anos’

"Eu fiz muito mais projetos para defender a polícia do que Bolsonaro fez na vida", afirmou o deputado Marcelo Freixo. "Esse imbecil constrói uma narrativa pra dizer que a gente é contra a polícia", complementou edit

247 - Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) afirmou nessa segunda-feira (4) que Jair Bolsonaro "nunca fez nada pelas polícias". De acordo com o parlamentar, o apoio da categoria a ele é consequência de falsa narrativa criada pelo ex-capitão de que seria um defensor dos profissionais de segurança pública.

"Eu fiz muito mais projetos para defender a polícia do que Bolsonaro fez na vida e aparece dizendo que defende a polícia, mas não faz p. nenhuma pela polícia em 30 anos. Se utiliza da polícia para fazer discurso de medo e de ódio", afirmou em entrevista ao canal Flow Podcast.

"E a gente que trabalha com direitos humanos para que a polícia tenha direitos, para que a polícia seja valorizada, para que a polícia não morra, para que a família da polícia tenha assistência, esse imbecil constrói uma narrativa pra dizer que a gente é contra a polícia", complementou.

Segundo o parlamentar, Bolsonaro criou uma mentira de que direitos humanos seriam uma oposição à atuação de policiais, quando na verdade, seriam um complemento.

"No mundo inteiro não existe isso de que direitos humanos protege bandido e de que polícia mata bandido, isso é um negócio primitivo. No mundo todo direitos humanos são para melhorar a qualidade das polícias, um complemento da lei, em que a polícia é garantidora dos direitos, é muito civilizado. É muito óbvio, mas [com Bolsonaro] a gente perdeu o óbvio", disse.

O deputado também destacou que Bolsonaro adotou na vida pública condutas antidemocráticas. "Lula e Fernando Henrique Cardoso tinham uma polarização. PT e PSDB tinham uma polarização, mas era uma polarização republicana. Ter divergências faz parte da política, a democracia só existe se for pra gente ser diferente, mas não pode ter um cara que se pensa diferente, vira inimigo e vai ser eliminado, esse é o problema do Bolsonaro", afirmou.

